Врач рассказал, как обезопасить себя от укусов комаров

«Репелленты — средства, наиболее доказавшие свою эффективность в этом вопросе. Одни из них предназначены для нанесения на кожу, другие — на одежду. Также по-прежнему сохраняют свою актуальность аромамасла. Их можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу. Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят», — рассказал врач.