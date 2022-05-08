Врач рассказала, как определить болезни по кругам под глазами

Темные круги под глазами могут быть вызваны серьезными болезнями, рассказала 5-tv.ru врач-дерматолог Татьяна Баллирано.

Фото: Mir24.tv / Светлана Родина Mir24.tv / Светлана Родина

Перед тем как начать убирать синяки под глазами, нужно выяснить источник их появления. Нередко темные круги не являются симптомами недугов, а обусловлены генетической предрасположенностью. По словам Баллирано, есть несколько типов таких людей.

«Первый тип встречается у лиц с тонкой кожей, у которых настолько белая, почти прозрачная кожа и близко расположенные сосуды, что кожа как бы просвечивает. Визуально это выглядит как яркие фиолетовые круги под глазами», – заявила врач.

Второй тип – это люди с коричневыми кругами вокруг глаз, которые могут быть обусловлены особенностями пигментации кожи.

«Просто кожа вокруг глаз сильнее окрашена, ярче выражен пигмент. В таком случае цвет бывает от коричневатого и черного до иссиня-черного», – пояснила Баллирано.

Как отметила специалист, иногда цвет кругов усугубляется вредными привычками (курение и хроническое недосыпание), из-за чего сосудистый рисунок на лице усиливается.

Баллирано представила самые распространенные цвета кругов под глазами, предложив идентифицировать болезни по палитре из четырех ключевых цветов. Фиолетовые круги, по ее словам, могут быть следствием наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Красноватые круги, как правило, встречаются у людей с псориазом и хронической аллергией, а также у тех, кто страдает от болезней почек. Желтые круги свидетельствуют о проблемах с печенью и поджелудочной железой. Коричневатые круги нередко характеризуют людей с хронической интоксикацией или наличием в организме глистной инвазии.

Врач подчеркнула, что появление кругов вокруг глаз не является основным симптомом, поэтому всегда нужно смотреть сопутствующие заболевания.