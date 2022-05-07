Врач назвала причину носить очки в пасмурную погоду

«Не только в яркие солнечные дни, а в целом в период солнечной активности, потому что в пасмурный день все равно есть ультрафиолетовое излучение, в том числе в городской среде. Поэтому солнцезащитные очки должны быть в летнее время, в периоды вот такой повышенной солнечной активности. То есть даже если на улице пасмурно, мы надеваем солнечные очки для городской среды», — пояснила специалист.