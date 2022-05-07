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1 час назад

Врач рассказала о необходимости носить солнцезащитные очки в пасмурную погоду

Lenta.ruиещё 4

Российский врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала о необходимости носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду. Слова специалиста приводит ТАСС.

Врач назвала причину носить очки в пасмурную погоду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Шиловой, в облачный день сохраняется высокий уровень ультрафиолетового излучения.

«Не только в яркие солнечные дни, а в целом в период солнечной активности, потому что в пасмурный день все равно есть ультрафиолетовое излучение, в том числе в городской среде. Поэтому солнцезащитные очки должны быть в летнее время, в периоды вот такой повышенной солнечной активности. То есть даже если на улице пасмурно, мы надеваем солнечные очки для городской среды», — пояснила специалист.

В беседе с изданием, доктор порекомендовала использовать в такую погоду солнечные очки с более светлыми стеклами и со специальным покрытием. Врач предупредила, что в данном случае внутрь глаза может проникнуть один из спектров ультрафиолетового излучения, который может повлиять на остроту зрения.

В марте Шилова предупредила об опасности косметической туши. По ее словам, человек, который одновременно носит контактные линзы и использует некачественное средство для ресниц, может лишиться зрения.

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