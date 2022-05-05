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3 часа назад

Эксперт назвала симптомы гипотиреоза

Волгоградская правда

Врач рассказала, как определить развитие недуга и какие анализы нужно сдать.

Эксперт назвала симптомы гипотиреоза
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как пишет издание NVL, диетолог Лиза Афинская сообщила, что гипотиреоз – одна из распространенных причин лишнего веса. Болезнь замедляет метаболизм, задерживает воду, что приводит к отекам и лишним килограммам. Этот недуг чаще поражает женщин, но многие и не подозревают у себя гипотиреоз.

Чтобы определить наличие болезни, нужно обратить внимание на некоторые симптомы: отеки на теле или лице, чрезмерное выпадение волос, скачки настроения, беспричинную усталость, обильная или нерегулярная менструация, увеличение веса без изменений в питании, ощущение озноба.

По словам врача, более 50% случаев гипотиреоза возникает на фоне аутоиммунного заболевания щитовидной железы. В этом случае иммунная система начинает разрушать орган. Чтобы получить своевременную помощь, специалист советует сдать анализы: ТТГ, Т4 свободный, УЗИ щитовидной железы.

С полученными результатами следует посетить эндокринолога, который назначить необходимые обследования.

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