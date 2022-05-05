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2 часа назад

Москвичам рассказали, какие инновации помогают врачам в работе

Вечерняя Москва

Столичные врачи рассказали, какие цифровые сервисы улучшают работу в профессии. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали, какие инновации помогают врачам в работе
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Один из главных ресурсов врача — время. Экономить его помогает единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Он представляет собой облачное хранилище лучевых исследований.

В сервисе предусмотрена возможность голосового ввода заключений. Благодаря ей специалисты набирают текст при помощи голоса, что существенно сокращает время. Помимо этого нейросети обрабатывают снимки и наносят цветовую разметку там, где необходимо особое внимание врача.

Возможности искусственного интеллекта в полной мере применяются и в системе поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Модуль анализирует жалобы пациента, а затем на их основе предлагает выбрать из трех наиболее вероятных диагнозов из 265 групп болезней.

Еще одним помощником врачей выступает чат-бот для сбора жалоб на самочувствие перед приемом. Он собирает обращения и передает в протокол предстоящего осмотра в ЕМИАС.

Сервис «Вакцинопрофилактика» помогает в сборе информации о прививках, которые делал пациент. А благодаря централизованному лабораторному сервису больше нет нужды в бумажных картах и перевозке анализов на машине, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля стало известно, что все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в этом году. Пилотный проект по переходу детских поликлиник на электронные медкарты начался весной 2021 года.

Новости,Правительство Москвы,
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