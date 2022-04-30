Мясников заявил об опасности употребления БАДов и трав

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые БАДы и травы могут стать причиной возникновения неинфекционных гепатитов. Подробностями эксперт поделился в своем Telegram-канале.

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Среди неинфекционных гепатитов Мясников выдел аутоиммунные, алкогольные и токсические. Их человек приобретает в результате необдуманного приема "Парацетамола", БАДов и трав.

Медик также напомнил о серьезности вирусных гепатитов С и В, от которых в год умирает 2,5 миллиона человек по всему миру:

"При этом хронические гепатиты воистину "немые убийцы": до последних стадий они текут бессимптомно".

Александр Мясников рекомендует не употреблять лекарства и БАДы без рекомендации врача.

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