Сомнолог назвал техники, которые помогают быстрее заснуть

— Еще мне нравится техника «Наполеон» — это откладывание всех своих дел на будущее. Наполеон, когда засыпал, представлял комод с пустыми ящиками и сверток с написанными делами. Он клал сверток в этот комод, закрывал его и говорил: «Я подумаю об этом завтра». То же самое нужно проделать со своими мыслями, — порекомендовал эксперт.