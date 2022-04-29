Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
2 часа назад

Вирусолог рассказал, как защититься от вспышек холеры

Вечерняя Москва

Вспышек заболевания холеры в России не было долгие годы, но сейчас это угроза возросла. Врач-вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подхватить это заболевание.

Вирусолог рассказал, как защититься от вспышек холеры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что это заболевание распространяется водным путем — через водоемы. Когда холерный вибрион попадает в организм человека, кишечник начинает продуцировать жидкость, слизь, что очень быстро приводит к обезвоживанию и ухудшению состояния.

Он отметил, что обезопасить себя от этого заболевания можно, если тщательно соблюдать правила личной гигиены.

— Нельзя пить сырую воду ни из водоемов, ни из-под крана, только кипяченую, особенно на юге России. Потому что в водопровод вполне может попасть не очень хорошо обработанная вода из водоемов, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также посоветовал не купаться в маленьких речках и водоемах.

Новости,Петр Чумаков,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители