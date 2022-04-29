Вирусолог рассказал, как защититься от вспышек холеры

Вспышек заболевания холеры в России не было долгие годы, но сейчас это угроза возросла. Врач-вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подхватить это заболевание.

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Он пояснил, что это заболевание распространяется водным путем — через водоемы. Когда холерный вибрион попадает в организм человека, кишечник начинает продуцировать жидкость, слизь, что очень быстро приводит к обезвоживанию и ухудшению состояния.

Он отметил, что обезопасить себя от этого заболевания можно, если тщательно соблюдать правила личной гигиены.

— Нельзя пить сырую воду ни из водоемов, ни из-под крана, только кипяченую, особенно на юге России. Потому что в водопровод вполне может попасть не очень хорошо обработанная вода из водоемов, — отметил он в комментарии «Радио 1».