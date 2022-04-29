Сомнолог Новиков предупредил об опасности апноэ сна

Храп – это не просто неприятный звук, а свидетельство того, что в организме человека нарушены жизненно важные процессы. Об опасности храпа “Газете.Ru” рассказали Максим Новиков, сомнолог, Валентина Байдина, кардиолог, Игорь Маневич, отоларинголог, и Григорий Кулясов, ортопед, стоматолог.

Специалисты предупредили храпунов об опасности не самого неприятного звука, а синдрома ночного апноэ – внезапной остановки дыхания во сне. Она возникает у большинства храпящих людей.

“Такие эпизоды могут происходить сотни раз за ночь. В такие моменты уровень кислорода в крови падает, а уровень углекислого газа повышается. Это можно сравнить с тем, когда голова человека погружается под воду. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. Как правило, вы даже не замечаете, что проснулись”. – рассказывает Максим Новиков.

У храпящего снижается качество сна, а из-за недостатка кислорода в крови страдает сердечно-сосудистая система, что кардиолог назвала смертельной опасностью.

“Даже кратковременная остановка дыхания чревата гипоксией. Дефицит кислорода провоцирует сбои в работе сердечной мышцы и аритмию. На долю храпящих приходится большая часть инсультов и инфарктов, которые происходят в утренние часы”, – добавила Байдина.

По ее словам, нехватка сна вызывает стресс у организма, провоцируя всплеск адреналина в крови, что, в свою очередь, вызывает скачки артериального давления.