Больного Паркинсоном впервые избавили от двигательных нарушений

Британские специалисты, хирурги больницы Саутмид в Бристоле, первыми в мире избавили больного Паркинсоном от двигательных нарушений. Местные СМИ сообщили, что для этого врачи разместили в его мозге крошечный имплант.

Фото: Pixnio Pixnio

Неизлечимая болезнь Паркинсона постепенно повреждает головной мозг. Большинство пациентов обнаруживают болезнь после пятидесяти лет, но 5% сталкиваются с ней даже раньше сорока лет. Помимо других симптомов, у пациентов нарушаются двигательные функции, "не слушаются" некоторые части тела, мышцы теряют гибкость, а организм становится скованным.

Первым такую операцию сделали Тому Хауэллу. Глубоко в центр мозга через череп ему в субталамическое ядро ввели электрические зонды. Устройство глубоко стимулирует работу пострадавших от заболевания клеток мозга. Импульсы поступают прямо в поврежденные части мозга и разгоняют их деятельность.

Сам Хауэлл посчитал, что эффект от операции потрясающий. Раньше он едва мог пройти 200 метров, а уж через год после операции он может проходить до четырех километров, снова завязывать шнурки, работать по дому, играть в гольф.

Однако, как отметили врачи, имплант бесполезно устанавливать пациентам с запущенной болезнью и уже развитыми проблемами с памятью.