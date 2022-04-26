Врач раскрыла влияние сахара на организм

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» объяснила, почему бесконтрольное употребление сахара может сократить жизнь.

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Избыток сахара в рационе негативно влияет на работу печени. По словам эксперта, этот орган начинает выработку холестерина низкой плотности, который устремляется к поврежденному сосуду и перекрывает его. Таким образом возникает атеросклеротическая бляшка.

Даже если это просто бляшка, она начинает мешать кровотоку. Начинаются завихрения, формирование тромбов. Этот тромб может оторваться и пойти по кровяному руслу и закупорить артерию, которая питает мозг, сердце или легкие. Произойдет инсульт или инфаркт, нарушение дыхания. Елена Соломатина Врач-диетолог

Тромб может и не до конца закупорить артерию, продолжила эксперт. Тогда пациент будет спасен, но говорить о качестве его жизни в положительном ключе не приходится.

Ранее мы писали о том, чем опасны заменители сахара.