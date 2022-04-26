Врач раскрыла влияние сахара на организм

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» объяснила, почему бесконтрольное употребление сахара может сократить жизнь.
Избыток сахара в рационе негативно влияет на работу печени. По словам эксперта, этот орган начинает выработку холестерина низкой плотности, который устремляется к поврежденному сосуду и перекрывает его. Таким образом возникает атеросклеротическая бляшка.
Тромб может и не до конца закупорить артерию, продолжила эксперт. Тогда пациент будет спасен, но говорить о качестве его жизни в положительном ключе не приходится.
Ранее мы писали о том, чем опасны заменители сахара.