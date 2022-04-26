Дерматолог предупредила об опасности весеннего солнца

«Летом в солнечную погоду SPF-защита должна быть на уровне 50. В пасмурную погоду весной и осенью — должна составлять 30. Но если вы собираетесь долго находиться на солнце, то в любой сезон лучше использовать средства с маркировкой SPF 50. Также можно носить красивые шляпы, тем более сейчас это в тренде», — подчеркнула Галлямова.