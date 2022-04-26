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59 минут назад

Дерматолог предупредила об опасности весеннего солнца

Мира Маркина

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, к чему приводит отсутствие солнцезащитного крема на коже весной.

Дерматолог предупредила об опасности весеннего солнца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее появление морщин и пигментных пятен чаще всего связано с игнорированием солнцезащитного крема.

«Свободные радикалы, которые образуются при попадании солнечных фотонов на кожу, атакуют естественный белок. А белок — это коллаген, это упругость кожи и отсутствие морщин», — объяснила дерматолог.

Защита кожи в весенний период необходима для предотвращения онкологических заболеваний эпидермиса, в частности, меланомы. Эксперт рекомендовала использовать SPF-крем вне зависимости от времени года и длительности пребывания на солнце. Совет особенно актуален для обладателей светлой кожи.

«Летом в солнечную погоду SPF-защита должна быть на уровне 50. В пасмурную погоду весной и осенью — должна составлять 30. Но если вы собираетесь долго находиться на солнце, то в любой сезон лучше использовать средства с маркировкой SPF 50. Также можно носить красивые шляпы, тем более сейчас это в тренде», — подчеркнула Галлямова.

Врач напомнила, что наносить SPF-средство на кожу нужно раз в два часа, тем самым обновляя защиту от солнца. Если без тонального крема не обойтись, то следует использовать косметику с SPF-фильтром.

Ранее мы рассказывали о том, как рацион с большим количеством молочных продуктов может изменить лицо.

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