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3 часа назад

Раскрыта связь между болезнями и внешним видом рук

Мария Иглина

Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала, как болезни связаны с внешним видом рук. Материал опубликован на сайте "Пятого канала".

Раскрыта связь между болезнями и внешним видом рук
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, покрасневшие ладони могут указывать на интоксикацию организма или на проблемы с печенью. Пожелтевшая кожа рук может сигнализировать о заболевании печени и желчных путей. Чрезмерная потливость может говорить о гиперфункции щитовидной железы, а сухие и бледные ладони — на ее снижение.

Шелушение кожного покрова указывает на экзему или недостаток витаминов, а онемение пальцев или тремор — на неврологические заболевания. Также медик рассказала, что увеличенные ладони могут быть признаком опухолей гипофиза, а деформированные суставы кистей рук — остеоартроза или артрита.

Виктория Львовская рассказала и о том, как связаны ладони с легкими:

"Если же вы заметили, что ваши пальцы утолщаются на концах, напоминая собой "барабанные палочки", а ногти становятся похожи на "часовые стрелки", возможно, у вас имеются серьезные проблемы с легкими".

Ранее были названы четыре внешних признака болезни печени.

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