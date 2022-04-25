Врач назвал продукты, которые вызывают мигрень

Кофе, шоколад, орехи и сыр могут способствовать появлению мигрени. Об этом рассказал «ФедералПресс» врач и телеведущий Александр Мясников. Он также сообщил о том, чем отличаются проявления головной боли у мужчин и женщин.

«Для мигрени характерно наличие провоцирующих факторов – физические нагрузки, яркий или мигающий свет, резкие запахи, потребление кофе, шоколада, алкоголя, выдержанного сыра, орехов», – отметил Мясников.

По словам теледоктора, классической мигрени может предшествовать аура – дефекты в поле зрения, например, зигзаги перед глазами или другие геометрические фигуры, вспышки, блики и прочее. За зрительными феноменами могут появиться покалывание лица, языка, губ или другие, более редкие проявления. Как отметил Александр Мясников, наличие ауры у больного с мигренью должно насторожить врача, так как нарушения мозгового кровообращения чаще встречаются именно у таких пациентов.

«Женщины, страдающие мигренью с аурой, должны избегать гормональных противозачаточных препаратов, немедленно бросить курить и особенно тщательно следить за уровнем своего холестерина и сахара, а так же проводить профилактическое лечение мигрени бета-блокаторами: пропранололом, метопродолом, атенололом или препаратами типа топамакса», – посоветовал врач.