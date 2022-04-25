Назван утренний симптом на лице, который должен насторожить

По пробуждении утром человек может обнаружить отеки на лице, даже если он не злоупотреблял соленой пищей, алкоголем и пил достаточное количество воды. Кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, что данный симптом может указывать на низкий белок в организме.

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Дело в том, что белок задерживает жидкость, создавая онкоточеское давление в кровяном русле. При уменьшении количества белка в организме происходит выход жидкой части крови в ткань и создается отек.