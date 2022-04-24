Врач рассказал, в каких случаях обращаться к телемедицине

Воспользоваться телемедицинской консультацией без очного визита к терапевту можно при признаках простуды, слабости, головных болях, расстройствах желудочного-кишечного тракта, тревожности и нарушениях сна, сообщил «Газете.Ru» эндокринолог Андрей Подзолков.

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По его словам, при указанных случаях врач может подробно расспросить о симптомах, чтобы понять, можно ли дистанционно помочь пациенту, рассказать о вариантах обследований и определиться со списком анализов, по результатам которых будет выработана дальнейшая тактика.

«После такой консультации врач решит, нужно ли пациенту очно обращаться в клинику или вызывать скорую помощь», – заявил Подзолков.

Также телемедицина может стать альтернативой регулярным походам к врачу для пациентов с хроническими болезнями. Эндокринолог уточнил, что речь может идти о недугах, при которых необходим постоянный прием лекарств, например, при заболеваниях пищеварительной, эндокринной или сердечно-сосудистой систем.

Подзолков добавил, что еще одна группа пациентов, у которых телемедицина набирает популярность, – это молодые родители. Например, педиатры удаленно могут помочь с коррекцией прикорма и планированием графика вакцинации.

Врач предупредил, что в острых ситуациях, когда существует выраженный болевой синдром, резко повышается температура и не удается снизить артериальное давление рекомендуется очно обращаться к специалисту или вызывать бригаду скорой медпомощи.