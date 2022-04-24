Врач рассказал, в каких случаях обращаться к телемедицине

Воспользоваться телемедицинской консультацией без очного визита к терапевту можно при признаках простуды, слабости, головных болях, расстройствах желудочного-кишечного тракта, тревожности и нарушениях сна, сообщил «Газете.Ru» эндокринолог Андрей Подзолков.
По его словам, при указанных случаях врач может подробно расспросить о симптомах, чтобы понять, можно ли дистанционно помочь пациенту, рассказать о вариантах обследований и определиться со списком анализов, по результатам которых будет выработана дальнейшая тактика.
«После такой консультации врач решит, нужно ли пациенту очно обращаться в клинику или вызывать скорую помощь», – заявил Подзолков.
Также телемедицина может стать альтернативой регулярным походам к врачу для пациентов с хроническими болезнями. Эндокринолог уточнил, что речь может идти о недугах, при которых необходим постоянный прием лекарств, например, при заболеваниях пищеварительной, эндокринной или сердечно-сосудистой систем.
Подзолков добавил, что еще одна группа пациентов, у которых телемедицина набирает популярность, – это молодые родители. Например, педиатры удаленно могут помочь с коррекцией прикорма и планированием графика вакцинации.
Врач предупредил, что в острых ситуациях, когда существует выраженный болевой синдром, резко повышается температура и не удается снизить артериальное давление рекомендуется очно обращаться к специалисту или вызывать бригаду скорой медпомощи.
По данным на середину марта, врачи московского телемедицинского центра за два года провели свыше 2,8 миллиона консультаций. Из них 2,2 миллиона консультаций получили жители города, болевшие коронавирусом. Ежедневно с горожанами работают почти 200 врачей.