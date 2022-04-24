Врач развенчал основные мифы о вакцинации

Единую неделю иммунизации отмечают в России в последнюю неделю апреля. Ее учредили, чтобы привлечь внимание к защите от опасных инфекций в любом возрасте. Эксперты убеждены, что распространенные сегодня антипрививочные настроения способствуют тому, что инфекции, о которых мы уже практически начали забывать, возвращаются. Что не так с мифами о вакцинации, «Парламентской газете» рассказал руководитель центра эпидемически значимых инфекционных заболеваний НМИЦ фтизиопульмолонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.

Фото: парламентская газета парламентская газета

Отказ родителей вакцинировать своих детей во многом связан с так называемым антипрививочным лобби, считает Дмитриев. Причем эти люди забывают, что сами-то защищены прививками, которые им сделали их родители — эти вакцины входили в Национальные календари Советского Союза, а потом России, заметил эксперт.

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По словам Дмитриева, доводы антиваксеров во многом основаны на заблуждениях о развитии осложнений после вакцинации. Среди них — мифы о риске неврологических осложнений, а также о вредном воздействии вакцин, содержащих ртуть. «Все эти аргументы не имеют под собой никакой доказательной базы, — подчеркнул специалист. — Возникновение осложнений, на которые ссылаются противники прививок, — это частные случаи. Взаимосвязь между их развитием и вакцинацией никоим образом не доказана».

Что касается ртути, то в состав некоторых вакцин действительно входит тиомерсал — органическое соединение, содержащее этилртуть. Это соединение добавляют, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков в инактивированных вакцинах. Крупные зарубежные исследования доказали, что содержание тиомерсала в вакцинах не опасно для здоровья. К тому же, по словам экспертов, этилртуть, в отличие от обычной ртути, быстро распадается и не накапливается в организме. Через месяц после иммунизации ее содержание в крови возвращается на довакцинальный уровень.

Дмитриев также ответил на вопрос, можно ли вакцинировать аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом: «Не просто можно, им обязательно нужно делать прививки. Если, к примеру, ребенок на фоне повышенного аллергостатуса подхватит какую-то инфекцию, это может спровоцировать более тяжелое течение основного заболевания — той же бронхиальной астмы».

Безопасно делать и несколько вакцин одновременно, продолжил специалист. Доводы о том, что иммунитет напрягается, когда получает такое количество антигенов, несостоятельны: «Наша иммунная система каждый день переваривает огромное количество антигенов, попадающих в организм с вирусами и бактериями, которые нас окружают. Одновременное введение нескольких вакцин не вызовет сбоя в иммунной системе. Например, вакцина против пневмококковой инфекции содержит 23 антигена. Иммунная система вполне с ними справится».

В декабре 2021 года Минздрав России обновил Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь по эпидпоказаниям. Первый действует всегда и для всех, а вот второй предназначен на случай эпидемии и для людей из групп риска. В нацкалендарь входят прививки от туберкулеза, вирусного гепатита, кори, краснухи, паротита, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, а также ежегодная вакцинация от гриппа. В календарь по эпидпоказаниям помимо специфических вакцинаций включили прививку от коронавируса.