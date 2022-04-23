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1 час назад

Назван витамин, предотвращающий слабоумие

Мир новостей

Сайт о здоровом образе жизни и питании Eat This Not That! (ETNT) опубликовал материал о витамине, помогающем предотвратить деменцию и усиливающем работоспособность мозга.

Назван витамин, предотвращающий слабоумие
Фото: Мир новостейМир новостей

Авторы статьи ссылаются на результаты исследования научно-оздоровительного центра Pritikin Longevity Center, согласно которым многие люди не употребляют такие важные витамины, как К1 или К2.

Доктор Лон Бен-Ашер из центра Pritkin пояснил, что эта группа витаминов содержится в зеленых листовых салатах, субпродуктах и печени. К1 и К2 очень важны для здоровья, однако люди получают недостаточное их количество из пищи.

Исследование, проведенное специалистами Американской ассоциации анатомии, доказало, что витамин К2 защищает мозг от деменции, предотвращает снижение когнитивной функции и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Этот витамин помогает нормализовать свертываемость крови, уменьшает гибель клеток, «защищая нервы от вредных веществ и соединений, которые потенциально могут предотвратить развитие болезни Альцгеймера».

По словам доктора, К2 также важен для здоровья костей, иммунной системы, он предотвращает развитие болезней сердца и сосудов, способствует здоровью кожи. Но следует учесть, что принимать витамин без назначения врача опасно.

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