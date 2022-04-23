Подмосковные врачи спасли младенца весом менее 500 граммов

«Состояние ребенка было крайне тяжелым. Разумеется, это было обусловлено недоношенностью. Более двух месяцев девочка провела в нашем центре — малышка находилась на аппарате ИВЛ, длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей ее удалось спасти», — рассказала главный врач центра Людмила Кещьян.