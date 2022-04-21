Психолог заявил о заразности ожирения

«Если не хочется быть белой вороной, все едят пельмени, и я буду, все пьют пиво с сухариками, и я буду. Это как с курением. Чтобы не выглядеть отщепенцем, многие начинают соответствовать. (…) На его личные границы начинают наступать и влияют, в том числе на пищевое поведение», — подчеркнул эксперт.