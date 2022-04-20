Специалисты развенчали мифы о донорстве крови

Специалисты развенчали для москвичей некоторые мифы о донорстве. Так, стать донором несложно, а процедура сдачи крови – недолгая и неболезненная, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

«Стать донором сложно»

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Почетный донор Москвы и России Валерий Шукшин отмечает, что при донорстве «страшных» манипуляций не требуется. Достаточно пройти несколько обследований.

«На этот вопрос (что сложно стать донором – ред.) нельзя ответить однозначно. Это миф с бюрократической точки зрения, так как многие препятствия убрали или упростили. Благодаря цифровизации и различным базам данных все стало проще. По сути, сегодня нужно лишь желание стать донором, паспорт и возраст старше 18 лет. Все остальное мы можем посмотреть в базах данных»,

- сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения города Москвы Андрей Буланов.

«Процедура сдачи крови – долгая и болезненная»

Буланов отметил, что процедура неболезненная, а самый неприятный момент – укол в вену.

«Но все медицинские сестры, которые работают на заготовке крови, в высшей степени профессиональны»,

- добавил Буланов.

Он также разъяснил, что наиболее сложная процедура – заготовка тромбоцитов, которая может длиться до 1,5 часов. При этом донор не может уйти, повернуться на живот, покрутиться, но можно читать книгу, слушать музыку, сидеть в телефоне.

Кроме того, Буланов отметил, что сдавать кровь безопасно – все расходные материалы одноразовые, а умеренная кровопотеря стимулирует костный мозг и иммунитет.

«Востребованы только редкие группы крови»

«Это, конечно, миф. Кровь нужна для больных, а болеют люди со всеми группами крови, причем примерно в том же соотношении, в каком они существуют в популяции. Поэтому, естественно, больницам нужны все варианты групп крови, которые только существуют»,

- рассказал Буланов.

Он добавил, что запасы крови нужно постоянно пополнять. Однако у системы нет равномерности в потребностях – люди не заболевают или не травмируются по графику. Чтобы крови было достаточно, ее компоненты замораживают и хранят в течение более длительного срока.

«Донорство вызывает зависимость»

«Это миф. Скажу по себе: я сдаю кровь больше 10 лет, у меня были перерывы и полтора, и два года, никаких неприятных ощущений для организма не было. И точно так же легко смог к этому вернуться»,

- рассказал Шукшин.

«Донорами становятся из-за денег»

«Все люди разные: кто-то сдает кровь из-за денег, кто-то — из-за дополнительных бонусов, которые дает донорство (например, выходные дни). Кто-то просто помогает людям, кого-то спасло переливание, и он решил помогать остальным. Словом, мотивы самые разные. Лично я начинал как раз, чтобы заработать, но потом решил продолжать сдавать безвозмездно»,

- отметил Шукшин.

«Кровь в организме закончится, если ее постоянно сдавать»

Буланов также пояснил, что теоретически, кровь могла бы закончиться, если ее сдавать несколько раз за день. Но он отмечает, что фактически это невозможно: система донорства построена так, что сделать это не получится.

«Сдав кровь, вы раньше определенного срока не сможете попасть донором ни в одно отделение переливания крови, потому что мы работаем в едином информационном пространстве»,