Мясников раскрыл опасность лекарств от давления

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что препараты от гипертонии могут влиять на мужскую потенцию. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

При этом, как отметил врач, женщинам, принимающим подобные лекарства, ничего не угрожает, а вот мужчины могут заметить проблемы с потенцией. Среди препаратов, имеющих подобный эффект, Мясников назвал бета-блокаторы, снижающие действие адреналина и норадреналина на сердце, а также пропранолол и атенолол.