Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
2 часа назад

Мясников раскрыл опасность лекарств от давления

Мария Каткова

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что препараты от гипертонии могут влиять на мужскую потенцию. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

Мясников раскрыл опасность лекарств от давления
Фото: PixabayPixabay

При этом, как отметил врач, женщинам, принимающим подобные лекарства, ничего не угрожает, а вот мужчины могут заметить проблемы с потенцией. Среди препаратов, имеющих подобный эффект, Мясников назвал бета-блокаторы, снижающие действие адреналина и норадреналина на сердце, а также пропранолол и атенолол.

«Бета-блокаторы ушли на третий, а то и четвертый план лечения гипертонии, но один из первых препаратов — мочегонные средства»

Ранее Мясников назвал симптомы похожего на инфаркт заболевания.

Новости,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители