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1 час назад

Раздутый живот женщины оказался 20-килограммовой раковой опухолью

Lenta.ru

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи вырезали 20-килограммовую раковую опухоль у пациентки. Об этом сообщает The Sun.

Раздутый живот женщины оказался 20-килограммовой раковой опухолью
Фото: Piron Guillaume / Globallookpress.comPiron Guillaume / Globallookpress.com

Женщина, чье имя не сообщается, страдала от раздувшегося живота. Она обратилась к врачу, но тот только прописал ей обезболивающее и заверил, что все будет хорошо.

Несмотря на это, живот продолжал раздуваться. Не в силах стоять от боли, женщина обратилась в другую клинику. В ходе обследования в ее животе обнаружили огромное новообразование, вес которого составлял 20 килограммов. Чтобы удалить его, хирургам понадобилось пять часов.

Врач Раджул Абишек рассказал, что у женщины была первичная перитонеальная карцинома — редкая злокачественная опухоль, которая происходит из клеток, выстилающих таз и брюшную полость.

В настоящее время индианка восстанавливается после операции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 52-летний мужчина обратился к терапевту с острой болью в животе и был экстренно прооперирован: врачи удалили у него пятикилограммовую опухоль. Операция продлилась около 90 минут.

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