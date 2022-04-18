Врач назвал самые бесполезные способы лечения ОРВИ

ОРВИ не нуждаются в лечении и проходят сами. Тем не менее, многие люди уверены, что лечить простуду все-таки нужно. О неэффективных методах в своем Телеграм-канале рассказал врач-терапевт, пульмонолог, медицинский блогер Олег Абакумов.
Специалист отметил, что в мире не существует противовирусных препаратов, которые бы помогали при ОРВИ.
Нет смысла и в том, чтобы принимать иммуномодуляторы. На сегодняшний день нет точных данных об их долгосрочном влиянии на организм. Как и нет данных о том, что интерферон ускоряет выздоровление.
Эксперт также предупредил о бесполезности гомеопатии и призвал не лечить простуду антибиотиками. Принимать последние для профилактики осложнений и вовсе вредно.
Муколитики при ОРВИ неэффективны. Для отхаркивания достаточно пить много жидкости. Такие народные средства, как горчичники и банки, вовсе могут быть опасны, предупреждает врач.
Профилактика ОРВИ с помощью витамина С также неэффективна. Об этом свидетельствуют проведенные исследования.
«Согласен, это шокирует, но с этим придется как-то жить и не превращать свое лечение в поедание кислых цитрусовых». — пишет в своем блоге Олег Абакумов.
Врач также назвал бесполезными лук, чеснок и мед. Последний не просто неэффективен для лечения простуды, но и не полезен, как и все сладкое.
При ОРВИ вовсе необязательно строго соблюдать постельный режим. Более того, можно и нужно вести активный образ жизни.
«Из самого просто, чем вы можете помочь своей простуде, не привлекая „народных методов“, это увлажнить воздух, промывать нос и обильно пить, чтобы слизь была более жидкой и не засыхала», — заключил О