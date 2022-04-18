Перечислены способы облегчить аллергию на цветение

О способах облегчить симптомы весеннего поллиноза каналу RT рассказала врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

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Эксперт рекомендовала носить одежду с длинными рукавами и солнцезащитные очки в период активного цветения. Вместо масок следует использовать респиратор, так как он гарантированно защищает от пыльцы-аллергена, подчеркнула врач.

Также людям с поллинозом в период обострения аллергии по возможности нужно избегать длительного пребывания около цветущих растений и чаще проводить влажную уборку дома. После посещения зон активного цветения Надежда Логина рекомендовала сразу принять душ и помыть голову.