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2 часа назад

Перечислены способы облегчить аллергию на цветение

Мира Маркина

О способах облегчить симптомы весеннего поллиноза каналу RT рассказала врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Перечислены способы облегчить аллергию на цветение
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовала носить одежду с длинными рукавами и солнцезащитные очки в период активного цветения. Вместо масок следует использовать респиратор, так как он гарантированно защищает от пыльцы-аллергена, подчеркнула врач.

Также людям с поллинозом в период обострения аллергии по возможности нужно избегать длительного пребывания около цветущих растений и чаще проводить влажную уборку дома. После посещения зон активного цветения Надежда Логина рекомендовала сразу принять душ и помыть голову.

Ранее мы рассказывали о том, где в России «спрятаться» от аллергии на березу.

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