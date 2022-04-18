Найдена связь между группой крови и алкогольной зависимостью

Определяющий группу крови ген расположен в ДНК в одной спирали с геном, отвечающим за наследственную склонность человека к алкогольной зависимости. К такому выводу пришли американские и японские исследователи.

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Ученые отмечают, что почти 50 процентов алкоголиков из этих стран — люди со второй группой крови. Специалисты считают, что зависимость от алкоголя связана с работой надпочечников: при недостаточном уровне глюкозы человек подсознательно стремится компенсировать его за счет спиртосодержащих напитков. Помимо этого, люди со второй группой крови склонны «заливать» алкоголем стресс, что приводит к развитию зависимости.

Люди с третьей группой крови не так зависимы от алкоголя, однако его употребление оказывает сильное негативное влияние на их здоровье, особенно это касается сердца и печени.

Те, у кого первая группа крови, имеют психологическую устойчивость к употреблению спиртного. Из-за повышенного уровня кислотности в организме эти люди могут столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта. Им можно употреблять только натуральное вино в небольшом количестве.

Самыми устойчивыми к алкоголю стали люди с четвертой группой крови. Однако, несмотря на это, ученые не рекомендуют им злоупотреблять спиртным, пишет Пятый канал.