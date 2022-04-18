Дерматолог перечислил действия при травмировании родинки

Риск развития онкологии после травмирования родинки оценивают в 30%. О том, что делать во избежание инфекции, рассказал дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Игорь Старицын.

Прежде всего повреждение необходимо обработать перекисью водорода или антисептиком, заклеить пластырем или сделать повязку, а далее обратиться к врачу. Дерматолог проверит под специальным прибором состояние родинки и назначит лечебную мазь. При зуде или гноении родинки нужно будет повторно обратиться к врачу.