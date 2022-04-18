Развенчаны главные мифы о холестерине

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Айгуль Ишмуразина развенчала главные мифы о холестерине. Она отметила, что не всегда есть необходимость в том, чтобы избавиться от холестерина, хотя бы потому, что он бывает как «плохой», так и «хороший», сообщает «Медик Форум».

«Холестерин представляет собой липопротеины низкой и высокой плотности. Первые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А вторые, наоборот, снижают риск патологий сердца», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что повышенный холестерин встречается не только у людей с лишним весом. По ее словам, большую роль также играют наследственность, питание, вредные привычки, режим сна и отдыха и состояние щитовидной железы.

Ишмуразина уверяет, что выявить повышенный холестерин является далеко не простой задачей, поскольку зачастую у этого недуга нет заметных симптомов. Во многих случаях о проблемах с холестерином становится известно после того, как происходит инсульт или сердечный приступ, пояснила она.