Ученые: бессонница увеличивает риск диабета

Хронический недостаток сна может быть связан с более высоким уровнем гемоглобина, а это, в свою очередь, говорит о том, что что бессонница вызывает диабет, рассказал британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн, пишет The Daily Express.

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«Люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей», – подчеркнул специалист, ссылаясь на недавнее исследование сотрудников Университета Бристоля.

Специалисты провели анализ данных из британского биобанка и консорциума мета-анализов признаков, связанных с глюкозой и инсулином, чтобы определить влияние сна на уровень гемоглобина. Ученых интересовала оценка пяти характеристик сна, в том числе симптомов бессонницы, продолжительности сна, дневной сонливости и наличия дневного сна.

Оказалось, что участники, сообщавшие о трудностях с засыпанием или беспокойном сне, имели более высокий уровень гемоглобина, чем те, которые редко сталкивался с такими проблемами.