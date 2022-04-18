Врач перечислил необходимые ежегодные обследования

Людям с 18 до 39 лет важно знать показатели общего анализа крови, биохимического анализа крови (плюс уровень глюкозы и холестерина липопротеинов низкой плотности) и анализа мочи. Необходимо также измерять ключевые показатели жизнедеятельности (кровяное давление, пульс, вес, рост). К следующим жизненно важным методам относят расчет сердечно-сосудистого риска, оценку состояния кожных покровов и слизистых, проверку лимфатических узлов, показатели электрокардиографии и рентгенографии органов грудной клетки, диагностику у врача-терапевта и осмотр акушера-гинеколога для женщин.

Людям старше 40 лет в список обследований добавляют анализ кала на скрытую кровь (или колоноскопия один раз в пять лет), низкодозную КТ органов грудной клетки (если человек курит или у него в семье были люди с онкологией легких). Для женщин необходима раз в два года маммография, а для мужчин – определение простат-специфического антигена в крови.