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45 минут назад

Врач перечислил необходимые ежегодные обследования

Русская Планетаиещё 4

Уменьшить риск плохого самочувствия и выявить заболевание на ранней стадии поможет своевременное обследование. О том, что входит в список важных процедур, рассказал терапевт, заместитель главврача в «СМ-Клиника» Иван Старостин.

Врач перечислил необходимые ежегодные обследования
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Людям с 18 до 39 лет важно знать показатели общего анализа крови, биохимического анализа крови (плюс уровень глюкозы и холестерина липопротеинов низкой плотности) и анализа мочи. Необходимо также измерять ключевые показатели жизнедеятельности (кровяное давление, пульс, вес, рост). К следующим жизненно важным методам относят расчет сердечно-сосудистого риска, оценку состояния кожных покровов и слизистых, проверку лимфатических узлов, показатели электрокардиографии и рентгенографии органов грудной клетки, диагностику у врача-терапевта и осмотр акушера-гинеколога для женщин.

Людям старше 40 лет в список обследований добавляют анализ кала на скрытую кровь (или колоноскопия один раз в пять лет), низкодозную КТ органов грудной клетки (если человек курит или у него в семье были люди с онкологией легких). Для женщин необходима раз в два года маммография, а для мужчин – определение простат-специфического антигена в крови.

Специалист добавил, что перечень может корректироваться в зависимости от наличия заболеваний в семье, пишут «Известия».

Новости,Иван Старостин,
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