Чем опасны диеты для «очищения» организма

«Если мы говорим о детоксе, то за ним следует формулировка "чистка организма". Когда мне какие-то люди говорят о "чистке организма", то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо "чистить". То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы "чистим" организм. Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», — заявил медик.