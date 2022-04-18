Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса

«Гриппа у нас не было практически три года, и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на вы. У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — призвал Волчков.