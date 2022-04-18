Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
39 минут назад

Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса

Lenta.ruиещё 8

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что россияне около трех лет не сталкивались с гриппом, что может быть опасно. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист назвал грипп скрытой опасностью во время пандемии COVID-19. Он объяснил, что за три года в стране сформировалась большая прослойка людей, которые никогда не контактировали с этой инфекцией. Поэтому врач посоветовал опасаться именно гриппа, а не коронавируса.

«Гриппа у нас не было практически три года, и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на вы. У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — призвал Волчков.

Эксперт добавил, что грипп может быть опасен и для молодого поколения, поэтому следует обратить внимание на сезонные детские вакцины против него. По словам Волчкова, нередко грипп поражает эпителий верхних дыхательных путей, как и омикрон-штамм коронавируса.

Ранее врачи назвали способы избежать последствий коронавируса. В частности, терапевт Светлана Мартынова посоветовала всем переболевшим COVID-19 пройти комплекс исследований.

Новости,Павел Волчков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители