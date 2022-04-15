Врачи назвали способ предотвратить преждевременную смерть

Известные врачи назвали изданию ETNT основные способы укрепить организм и предотвратить преждевременную смерть. По словам экспертов, избыточный вес, пагубные привычки, стресс и прочие негативные факторы могут не только сказаться на качестве жизни, но и привести к летальному исходу.

Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, для начала врачи рекомендуют отказаться от неоправданных рисков.

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«Есть много факторов, которые могут стать причиной преждевременной смерти, среди которых курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности. Лучший способ избежать негативных последствий — осознавать все риски», — предупреждает семейный врач Томи Митчелл.

Следующим фактором, негативно влияющим на продолжительность жизни, врачи называют неправильное питание.

«Злоупотребление полуфабрикатами и алкоголем может привести к развитию болезней сердца, диабету или раку. Люди, которые предпочитаю фрукты, овощи, белковую пищу и чистую воду, живут дольше», — объясняет доктор Сима Бонни, основатель и директор Центра борьбы со старением в Филадельфии.

По словам доктора Митчелла, сбалансированное питание помогает придерживаться здорового веса и исключает риск хронических заболеваний. Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, он советует включить в ежедневный рацион овощи, фрукты и цельные злаки, а также не забывать про физическую активность.

Следующим пунктом, который может повлиять на продолжительность жизни, является своевременное выявление заболеваний, передающихся по наследству. Врачи рекомендуют обязательно уточнить, чем болели члены семьи, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на те или иные изменения или отклонения. Например, если родственники страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть смысл пересмотреть образ жизни, придерживаться определенной диеты и регулярно проходить обследования.

Также врачи рекомендуют отказаться от сидячего образа жизни. Умеренные спортивные нагрузки благотворно влияют на здоровье сердца, помогают поддерживать обмен веществ и нормализовать пищеварение.