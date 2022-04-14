Россиянин потратил сотни тысяч на пересадку волос и опять облысел

39-летний россиянин из Новосибирска потратил сотни тысяч на пересадку волос и затем снова облысел. Его историю приводит KP.RU.

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Банковский служащий Григорий рассказал, что из-за обильного облысения решился на пересадку волос в Москве. Сравнив цены, он решил, что все же пойдет на процедуру в родном городе около дома. Цена оказалась в два раза меньше московского прайса.

В итоге Григорий потратил на пересадку волос 240 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что просто отправил врачу фото головы и ему сразу была назначена дата пересадки. Дополнительный осмотр ему не понадобился. Он рассказал, что анестезия во время процедуры не подействовала, а процедура была крайне болезненной.

«Но я выдержал. Думал, что главное — эффект. Когда я вышел из кабинета, вся голова была исколота и в крови», — о тметил он.

Врач уверил его, что результаты станут заметны через девять месяцев, но волосы на голове у него так и не выросли. Наоборот, лысина стала еще обширнее, чем до операции. Поэтому мужчина собирается подать в суд.