Названы симптомы боли в животе, при которых нужно вызывать скорую

Провоцировать боль в животе могут десятки причин — от банального несварения до аппендицита и проблем с почками. Врачи настоятельно рекомендуют не пытаться избавиться от болезненных приступов с помощью обезболивающих препаратов, а обращаться за медицинской помощью. Подробности читайте в нашей новости.

Любая сильная боль в животе должна насторожить, считает врач общей практики Дэниел Гордон, если приступ начался внезапно и не проходит несколько часов, это может быть признаком аппендицита, язвы или проблем с желчным пузырем. Игнорировать такую боль ни в коем случае нельзя.