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2 часа назад

Врач назвал симптомы боли в животе, при которых нужно вызывать скорую

Letidor.ru

Провоцировать боль в животе могут десятки причин — от банального несварения до аппендицита и проблем с почками. Врачи настоятельно рекомендуют не пытаться избавиться от болезненных приступов с помощью обезболивающих препаратов, а обращаться за медицинской помощью. Подробности читайте в нашей новости.

Названы симптомы боли в животе, при которых нужно вызывать скорую
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Любая сильная боль в животе должна насторожить, считает врач общей практики Дэниел Гордон, если приступ начался внезапно и не проходит несколько часов, это может быть признаком аппендицита, язвы или проблем с желчным пузырем. Игнорировать такую боль ни в коем случае нельзя.

Специалист отметил, что если при резком приступе боли, к животу неприятно прикасаться, то это может быть первым признаком перитонита — он считается смертельно опасным осложнением, пишет Daily Express.

Новости,Дэниел Гордон,
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