Названо опасное последствие отказа от чистки зубов вечером

«Поскольку бактериальные колонии, как правило, сидят на одном месте и ничего с ними не происходит, как только выработалась кислота, она капает на одну и ту же точку на зубе. Обычно максимум концентрации бактерий приходится на анатомические углубления, такие как ямки на жевательных зубах. И происходит разрушение твердых тканей зуба с образованием кариозной полости», — пояснил стоматолог.