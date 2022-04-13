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34 минуты назад

Названо опасное последствие отказа от чистки зубов вечером

Lenta.ru

Врач-стоматолог Алексей Антипенко назвал опасные последствия, к которым может привести игнорирование чистки зубов вечером. Его слова приводит «Москва 24».

Названо опасное последствие отказа от чистки зубов вечером
Фото: lenta.rulenta.ru

Специалист заявил, что отказ от гигиены полости рта перед сном приводит к обострению кариеса и последующему разрушению зубов. Особенно важно, по его словам, вычищать углеводные остатки пищи, так как разные виды живущих во рту бактерий особенно любят простые сахара и переваривают их очень быстро, из-за чего в процессе их жизнедеятельности образуются большое количество кислот, в том числе фолиевой, уксусной, янтарной и яблочной.

«Поскольку бактериальные колонии, как правило, сидят на одном месте и ничего с ними не происходит, как только выработалась кислота, она капает на одну и ту же точку на зубе. Обычно максимум концентрации бактерий приходится на анатомические углубления, такие как ямки на жевательных зубах. И происходит разрушение твердых тканей зуба с образованием кариозной полости», — пояснил стоматолог.

Также врач напомнил, что щетка не всегда в состоянии полностью вычистить остатки пищи, застрявшие между зубами, а с возрастом кариес чаще всего образуется в труднодоступных местах, потому важно завершать гигиену рта использованием зубной нити или ирригатора.

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