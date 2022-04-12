Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1»

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Недуг, по словам врача, может проявляться из-за скелетно-мышечной боли или проблем в суставах.

«Проблема с зубами — это проблема верхнечелюстного сустава. Из-за перекоса может болеть голова, ухо, то есть, грубо говоря, проблемы в суставах», — объяснил Мясников.

Если недуг вызван скелетно-мышечной болью, врач советует следить за осанкой и подушкой для сна.

«Даже подушка неправильная может приводить к тому, что у вас напряженные мышцы шеи будут давать головную боль», — объяснил он.

Если возникает острая боль, то можно приложить компресс.

«Лучшее лечение от головной боли — это движение и умение бороться со стрессом», — добавил он.