Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
48 минут назад

Мясников назвал неожиданные причины головной боли

Диана Товсепова

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1»

Мясников назвал неожиданные причины головной боли
Фото: PixabayPixabay

Недуг, по словам врача, может проявляться из-за скелетно-мышечной боли или проблем в суставах.

«Проблема с зубами — это проблема верхнечелюстного сустава. Из-за перекоса может болеть голова, ухо, то есть, грубо говоря, проблемы в суставах», — объяснил Мясников.

Если недуг вызван скелетно-мышечной болью, врач советует следить за осанкой и подушкой для сна.

«Даже подушка неправильная может приводить к тому, что у вас напряженные мышцы шеи будут давать головную боль», — объяснил он.

Если возникает острая боль, то можно приложить компресс.

«Лучшее лечение от головной боли — это движение и умение бороться со стрессом», — добавил он.

Ранее мы писали о том, как справиться с головной болью без лекарств.

Новости,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители