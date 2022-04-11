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59 минут назад

Мясников назвал самое эффективное лекарство от гипертонии

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал самый действенный препарат при повышенном кровяном давлении — гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал самое эффективное лекарство от гипертонии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось. [Это] мочегонное гидрохлортиазид», — рассказал доктор.

Специалист отметил, что гидрохлортиазид является старым, проверенным российским препаратом от гипертонии. «Если не помогают новомодные таблетки, то добавление четверти таблетки гидрохлортиазида меняет дело», — уточнил врач. Он добавил, что в случае ухода зарубежных препаратов из России гипертоники «не пропадут», потому что в аптеках останется гидрохлортиазид.

Новости,Александр Мясников,
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