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2 часа назад

Россиянам назвали семь поводов обязательно обратиться к психиатру

Lenta.ruиещё 2

Врач-психиатр Марчел Додица назвал россиянам семь симптомов, которые помогут понять, что пора идти к психиатру. По его словам, которые приводит онлайн-издание «ФедералПресс», причинами обязательно обратиться за профессиональной помощью должны стать немотивированная агрессия, повышенная тревожность и апатия.

Россиянам назвали семь поводов обязательно обратиться к психиатру
Фото: ShutterstockShutterstock

Специалист отметил, что далеко не всегда человек может самостоятельно понять, что у него проблемы с ментальным здоровьем, потому что не может критически оценить свое состояние. Поэтому именно родственникам надо бить тревогу, если они заметили резкие изменения в поведении близких. Насторожить, по словам Додицы, должны немотивированная агрессия и ничем не подкрепленная повышенная тревожность. Также, предупреждает врач, поводом визита к психиатру могут стать нарушения сна, апатия, быстрая утомляемость, нарушения аппетита и странные мысли.

Додица резюмировал, что в случае выявления депрессии или каких-либо других отклонений, специалист назначит пациенту соответствующее медикаментозное лечение и терапию. Если же никаких серьезных проблем не обнаружится, психиатр отправит человека на консультацию к психотерапевту или психологу.

Ранее ученые назвали продукт, способный спровоцировать бесплодие и слабоумие, а также развитие ряда других серьезных проблем со здоровьем. Им оказались картофельные чипсы. Данные выводы специалисты сделали в результате масштабного исследования.

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