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1 час назад

Врач предупредила о риске потерять зубы из-за стресса

Стоматолог Татьяна Гончарова заявила, что хронический стресс может стать причиной выпадения зубов. Об этом сообщает "Пятый канал".

Врач предупредила о риске потерять зубы из-за стресса
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, длительные стрессовые ситуации вызывают естественную реакцию организма в виде таких осложнений, как бруксизм, который ведет к разрушению зубов и может спровоцировать их потерю:

"Бруксизм — это патологическое скрежетание зубов во сне вследствие спазма жевательной мускулатуры, оно встречается у менее чем 10 процентов населения, но, к сожалению, ведет к перенагрузке тканей пародонта".

Также на состоянии зубов негативно сказывается расстройство пищевого поведения на фоне стресса, поскольку люди часто «заедают» стресс фастфудом, сладким и быстрыми углеводами. Кроме этого, из-за дисбаланса витаминов и микроэлементов из-за несбалансированного питания уменьшается объем костной ткани, которая держит зубы, что опосредованно может привести к их потере.

Ранее пульмонолог назвал причины появления одышки.

Новости,Татьяна Гончарова,
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