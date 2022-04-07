Врач рассказал, что делать против болей в коленях

— Чтобы не болело, нужно, чтобы все мышцы бедра были укреплены. Для этого нужно делать упражнения «копенгагенская планка», боковая планка и ягодичный мостик, но ногу нужно ставить на последнем упражнении так, чтобы прокачивалась передняя поверхность бедра. При этом икроножная мышца должна быть и сильной, и растянутой одновременно. Выполнение этих упражнений положительно скажется на состоянии ваших коленей, — сказал эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI.