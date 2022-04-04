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1 час назад

Врач рассказал об опасности мышиной лихорадки

Мария Иглина

Врач Александр Эдигер рассказал, что в весенний период увеличивается количество случаев мышиной лихорадки. Специалист поделился в разговоре с Общественной службой новостей, чем опасна эта инфекция, как она передается и почему сейчас нужно быть осторожными.

Врач рассказал об опасности мышиной лихорадки
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, мышиная лихорадка, она же геморрагическая лихорадка лихорадка с почечным синдромом, встречается довольно часто в средней полосе России. К симптомам относят повышение температуры, появление точечных кровоизлияний на ногах и животе. Далее происходит нарушение функций почек: сначала олигурия, а потом полиурия.

"Помощь надо оказать максимально быстро. Нельзя терпеть неделю. Если появилась температура, вас лихорадит – надо рассматривать кожные покровы на предмет кровоизлияний. Появляется сыпь в виде полос. Людей спасают, но надо не затягивать с лечением",

— рассказал медик.

Ранее была раскрыта опасность препаратов для разжижения крови.

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