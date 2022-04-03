Названа неожиданная причина возникновения цирроза печени

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться», – рассказала эксперт.