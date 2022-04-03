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56 минут назад

Названа неожиданная причина возникновения цирроза печени

Мира Маркина

Успешная попытка похудеть в краткие сроки может вызвать цирроз печени, предупредила россиян врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

Названа неожиданная причина возникновения цирроза печени
Фото: flickr.comflickr.com

Резкая потеря веса может принести необратимые изменения не только во внешности, но и в работе внутренних органов.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться», – рассказала эксперт.

Наталья Марченко рекомендовала снижать вес постепенно (не более четырех килограммов в месяц), в идеале – под контролем врача и после прохождения обследования.

«Потерю этого веса печень может переработать и вывести из себя. Если больше потерять, то можно перегрузить печень жировыми клетками», – резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, какие продукты помогают печени.

Новости,Наталья Марченко,
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