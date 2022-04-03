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1 час назад

Врач-терапевт развеяла популярный миф об антибиотиках

Вечерняя Москваиещё 1

Бесконтрольный прием антибиотиков может нанести большой вред организму. Кроме того, существует популярный миф, что эти средства подходят для профилактики вирусных инфекций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева.

Врач-терапевт развеяла популярный миф об антибиотиках
Фото: unsplash.comunsplash.com

— Прием антибактериальных средств с целью профилактики вирусных инфекций — это миф, не имеющий под собой никакой реальной почвы, потому что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору, — пояснила врач.

Кроме того, она рассказала, что многие люди до сих применяют антибиотики для лечения кашля, простуды и гриппа, однако таким образом они только вредят и без того ослабленному болезнью организму.

Новости,Людмила Алексеева,
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