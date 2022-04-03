Врач-терапевт развеяла популярный миф об антибиотиках

— Прием антибактериальных средств с целью профилактики вирусных инфекций — это миф, не имеющий под собой никакой реальной почвы, потому что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору, — пояснила врач.