Врач-терапевт развеяла популярный миф об антибиотиках

Бесконтрольный прием антибиотиков может нанести большой вред организму. Кроме того, существует популярный миф, что эти средства подходят для профилактики вирусных инфекций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева.
— Прием антибактериальных средств с целью профилактики вирусных инфекций — это миф, не имеющий под собой никакой реальной почвы, потому что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору, — пояснила врач.
Кроме того, она рассказала, что многие люди до сих применяют антибиотики для лечения кашля, простуды и гриппа, однако таким образом они только вредят и без того ослабленному болезнью организму.