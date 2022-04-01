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2 часа назад

Врач объяснил, как распознать психоэмоциональные расстройства

Вечерняя Москва

Перегрузка информационного пространства негативной информацией и сложная экономическая обстановка могут повлиять на психическое состояние людей. Как справиться с этим, рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

Врач объяснил, как распознать психоэмоциональные расстройства
Фото: PexelsPexels

По словам эксперта, о подобном расстройстве можно говорить, если появились такие симптомы, как бессонница, повышенная тревога, беспокойство и раздражительность. В зависимости от состояния человека есть два варианта преодоления проблемы: либо прибегнуть к помощи психологов, либо пытаться справиться с ситуацией самостоятельно.

Если человек перестает испытывать радость, у него преобладают мысли негативного характера, то стоит обратиться за медицинской помощью. Игнорировать подобные состояния не стоит, предупредил эксперт. На начальном этапе психоэмоциональное расстройство можно достаточно легко вывести к благоприятному исходу. Чтобы избегать тревожности, эксперт посоветовал читать позитивную литературу, смотреть «легкие» фильмы или прогуляться, передает ФАН.

До этого семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как справиться с весенней хандрой.

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