Врач объяснил, как распознать психоэмоциональные расстройства

Перегрузка информационного пространства негативной информацией и сложная экономическая обстановка могут повлиять на психическое состояние людей. Как справиться с этим, рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

Фото: Pexels Pexels

По словам эксперта, о подобном расстройстве можно говорить, если появились такие симптомы, как бессонница, повышенная тревога, беспокойство и раздражительность. В зависимости от состояния человека есть два варианта преодоления проблемы: либо прибегнуть к помощи психологов, либо пытаться справиться с ситуацией самостоятельно.

Если человек перестает испытывать радость, у него преобладают мысли негативного характера, то стоит обратиться за медицинской помощью. Игнорировать подобные состояния не стоит, предупредил эксперт. На начальном этапе психоэмоциональное расстройство можно достаточно легко вывести к благоприятному исходу. Чтобы избегать тревожности, эксперт посоветовал читать позитивную литературу, смотреть «легкие» фильмы или прогуляться, передает ФАН.