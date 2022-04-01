Экспериментальный препарат победил тики при синдроме Туретта

Команда исследователей из Детской больницы Цинциннати выяснила, что экспериментальный препарат улучшил состояние у детей и подростков с синдромом Туретта. Новое лекарство воздействует на особые дофаминовые рецепторы.
Синдром Туретта — это неврологическое расстройство, которое отличается моторными и вербальными тиками, которые выглядят как повторяющиеся и навязчивые движения или вскрики.
Лечение синдрома Туретта показывало низкие результаты, а тики не удавалось побороть даже мощными существующими препаратами. Новое средство может стать панацеей для людей с заболеванием.
В исследовании Дональд Л. Гилберта приняли участие 149 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет с синдромом Туретта. Их разделили на две группы: 74 пациента получали экопипам, а 75 пациентов — плацебо.
Исследователи измерили тяжесть тиков участников, используя две распространенные медицинские шкалы оценки, в начале исследования и через три месяца.
Спустя три месяца испытаний ученые обнаружили, что у группы, принимавшей экопипам, тики были выражены меньше, а пациенты ощущали себя лучше по результатам обоих тестов. У группы, принимающей плацебо, тяжесть тиков тоже уменьшилась, но всего на 19% — по сравнению с 30% у группы с экопипамом.
Из побочных эффектов экопипама можно отметить головные боли и усталость, тем не менее в целом применение препарата оправданно.
«Предыдущие исследования показывают, что проблемы с дофамином, нейротрансмиттером в мозге, могут играть ключевую роль в развитии синдрома Туретта. Дофаминовые рецепторы находятся в центральной нервной системе и отвечают за такие сигналы для организма, как движение. Современные препараты нацелены на дофаминовый рецептор D2, а экопипам нацелен на рецептор D1 и показывает более жизнеспособный вариант»,— пояснил доктор Гилберт.
Ограничением исследования является его трехмесячная продолжительность. Гилберт отметил, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выпустить препарат.
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