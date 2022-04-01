Врач дал советы метеозависимым людям

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любую погоду необходимо соблюдать режим дня и регулярно питаться. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов.
— Как и во все времена нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов, — цитируют специалиста «Известия».
Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса. Он посоветовал здоровым людям выпивать ежедневно 1,5–2 литра воды.