Врач дал советы метеозависимым людям

— Как и во все времена нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов, — цитируют специалиста «Известия».