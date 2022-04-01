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3 часа назад

Врач дал советы метеозависимым людям

Вечерняя Москва

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любую погоду необходимо соблюдать режим дня и регулярно питаться. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов.

Врач дал советы метеозависимым людям
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Как и во все времена нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов, — цитируют специалиста «Известия».

Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса. Он посоветовал здоровым людям выпивать ежедневно 1,5–2 литра воды.

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