Врач назвал причину простуды весной

«Когда человек попадает из тепла в холод, его сосуды сужаются, кожа легче охлаждается и тяжелее противостоит падению температуры, соответственно, человек может получить локальное переохлаждение. Это в моменте снизит иммунитет и может позволить всяким болезнетворным микроорганизмам расплодиться до такой степени, что иммунная система будет не в состоянии их сдержать», — объяснил Хухрев.