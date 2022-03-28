Названы категории людей с риском "весеннего обострения"

Врач объяснила, какие люди подвержены так называемому "весеннему обострению".
Врач-физиотерапевт, психотерапевт Наталья Грязнова объяснила, что развитие пограничного состояния, вызванного сезонностью, может быть обусловлено многими причинами.
Например, у некоторых в течение зимы истощается организм, ощущается острая нехватка витаминов и недостаток солнечного света, вырабатывается гормон стресса - кортизол. А с наступлением весны обменные процессы ускоряются, поэтому у людей, которые имеют какие-то психические и физические патологии, происходит обострение именно в этот период года.
"В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния. Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, а также наличие хронических соматических заболеваний, сильного стресса и даже недостаточное и несбалансированное питание — все это может стать благодатной почвой для развития недуга",
— приводит слова Грязнова "Известия".
Самыми распространенными симптомами истощения организма врач назвала дневную сонливость, ночную бессонницу, частые простуды. Также этот недуг касается трудоголиков и перфекционистов.
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