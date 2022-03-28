Названы категории людей с риском "весеннего обострения"

"В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния. Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, а также наличие хронических соматических заболеваний, сильного стресса и даже недостаточное и несбалансированное питание — все это может стать благодатной почвой для развития недуга",