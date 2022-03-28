Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Названы категории людей с риском "весеннего обострения"

Стелла Шмель

Врач объяснила, какие люди подвержены так называемому "весеннему обострению".

Названы категории людей с риском "весеннего обострения"
Фото: РамблерРамблер

Врач-физиотерапевт, психотерапевт Наталья Грязнова объяснила, что развитие пограничного состояния, вызванного сезонностью, может быть обусловлено многими причинами.

Например, у некоторых в течение зимы истощается организм, ощущается острая нехватка витаминов и недостаток солнечного света, вырабатывается гормон стресса - кортизол. А с наступлением весны обменные процессы ускоряются, поэтому у людей, которые имеют какие-то психические и физические патологии, происходит обострение именно в этот период года.

"В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния. Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, а также наличие хронических соматических заболеваний, сильного стресса и даже недостаточное и несбалансированное питание — все это может стать благодатной почвой для развития недуга",

— приводит слова Грязнова "Известия".

Самыми распространенными симптомами истощения организма врач назвала дневную сонливость, ночную бессонницу, частые простуды. Также этот недуг касается трудоголиков и перфекционистов.

Ранее мы писали, как справляться с психологическим давлением.

Новости,Наталья Грязнова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители