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1 час назад

Кардиологи назвали семь неочевидных причин инфаркта

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Инфаркт может постичь любого человека, причем зачастую это происходит внезапно. Кардиологи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий.

Кардиологи назвали семь неочевидных причин инфаркта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, утром организм человека в усиленном режиме вырабатывает гормоны, что увеличивает нагрузку на сердце. Из-за этого раннее пробуждение может стать причиной сердечного приступа.

Вторая неочевидная причина — стресс, поэтому инфаркт у человека может случиться даже спустя несколько лет после неприятной ситуации. Самая необычная причина — половая близость, так как секс также сильно нагружает сердце.

Кроме того, риск приступа сильно увеличивается у пациентов, больных ОРВИ, а также у людей, занимающихся спортом. Последние две причины — недосып и обжорство. Кардиологи рекомендуют людям спать не меньше шести часов в день и ни в коем случае не переедать, передает Пятый канал.

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