Кардиологи назвали семь неочевидных причин инфаркта

Инфаркт может постичь любого человека, причем зачастую это происходит внезапно. Кардиологи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий.

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Так, утром организм человека в усиленном режиме вырабатывает гормоны, что увеличивает нагрузку на сердце. Из-за этого раннее пробуждение может стать причиной сердечного приступа.

Вторая неочевидная причина — стресс, поэтому инфаркт у человека может случиться даже спустя несколько лет после неприятной ситуации. Самая необычная причина — половая близость, так как секс также сильно нагружает сердце.